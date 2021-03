Universidad Católica confirmó el fichaje de Juan Leiva

Universidad Católica confirmó este sábado al volante Juan Leiva como su tercer refuerzo para la temporada 2021, jugador con el que ya había anunciado un principio de acuerdo y que llegará por la próximos tres años.

Los "cruzados" se hicieron del 50 por ciento del pase del ex "cementero", que buscará junto a la "franja" el tetracampeonato y una buena participación en la Copa Libertadores.

"Soy muy competitivo, me gusta mucho ganar. Soy muy aguerrido, me gusta esforzarse, correr hasta que el partido no pueda correr más y me gusta pisar área a área. Trato de ser un buen elemento en la cancha para los compañeros", señaló el jugador.