Yotún y opción en la UC: Feliz que se hayan interesado, pero estoy enfocado en Sporting Cristal

El futbolista peruano Yoshimar Yotún tuvo palabras para los acercamientos que tuvo Universidad Católica con él durante el mercado de pases, que finalmente no se concretó tras el cierre de las transferencias en el fútbol chileno.

"Es un tema en que estoy fuera, estoy enfocado en Sporting Cristal. Obviamente no puedo ser ajeno a todo lo que se habló en redes sociales. (Estoy) feliz de que se hayan interesado en mí, pero yo no he estado viendo estas cosas", expresó en conferencia de prensa.

"Pienso en estar bien, entrenar y jugar en el torneo. Estoy más enfocado que nunca en Sporting Cristal", agregó en la previa del suelo contra Carlos Manucci por la segunda fecha del torneo peruano.

Incluso, destacó la mirada al 2023 y su rol como capitán del equipo "cervecero". "Este Cristal está hecho para hacer grandes cosas, queremos que sea un año totalmente celeste. Llevar la cinta es una gran responsabilidad porque es una institución a seguir, siempre están haciendo las cosas bien", indicó.