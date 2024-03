Zampedri: "Pedimos disculpas al hincha porque es un año más sin copa internacional y duele mucho"

El delantero y capitán de Universidad Católica Fernando Zampedri se mostró afectado por la derrota ante Coquimbo de este martes que los dejó sin fase de grupos de Copa Sudamericana, manifestando las disculpas al hincha "Cruzado" por tener nuevamente un traspié a nivel internacional.

Tras el encuentro en Concepción, el goleador expresó que: "Fue un partido duro, no tengo palabras. Necesitábamos clasificar y no pudimos, vamos a luchar en el plano local porque no nos queda otra".

"Pedimos disculpas al hincha porque es un año más sin copa internacional y duele mucho. Hay que seguir trabajando", remarcó.

El próximo desafío de Universidad Católica estará precisamente en el marco del Campeonato Nacional cuando este lunes 11 de marzo reciban a Everton por la cuarta fecha.