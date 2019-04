Alfredo Arias: Es una gran mentira que renuncié

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, salió al paso de los rumores que hablaban de una eventual renuncia luego de la dolorosa caída sufrida por los azules ante Universidad Católica el pasado domingo.

Versiones emanadas desde la dirigencia de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de la U, apuntaban a que el uruguayo había puesto su cargo a disposición, sin embargo, éste lo negó.

"Eso es una gran mentira. Yo voy a seguir entrenando, trataré de mejorar el equipo, es mi trabajo", dijo escuetamente Arias a El Mercurio.

En tanto, en el plano directivo el mismo matutino aseguró que Jorge Burgos nuevamente asomó como la carta de Carlos Heller, máximo accionista del club, para hacerse cargo de Azul Azul.

Y Burgos, ex diputado y ministro de Defensa y del Interior, reiteró lo que dijo en Al Aire Libre en Cooperativa hace un par de semanas: "No me han contactado, pero si lo hacen y se formaliza el ofrecimiento, lo pensaría".