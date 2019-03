Alfredo Arias y su polémica llegada a U. de Chile: Prefiero ser un mentiroso que un hipócrita

El nuevo entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, tras la derrota de su escuadra frente a U. de Concepción en su debut en la banca, se refirió nuevamente a su polémica llegada a Chile cuando Frank Kudelka aún no renunciaba a los "azules", explicado otra vez la razón de su "mentira blanca".

"Me llamaron el lunes para preguntarme si estaba disponible, mi representante me preguntó si yo estaba disponible o no, ya que la cosa estaba muy tirante en el club por parte de ambas partes (Kudelka y la U) y la verdad es que viajé, ya que me había pasado que en diciembre renuncié a Emelec y me había quedado con las manos vacías", aseguró Arias a CDF, tras el compromiso.

Además, el DT agregó tajantemente que "prefiero ser un mentiroso que un hipórcrita, la verdad es que esto pasa en todas partes del mundo. En Real Madrid se fue Solari y llegó Zidane a las dos horas después".

"¿Ustedes creen que no habían negociado antes? Yo sabía que se iba Kudella y no dije la verdad, ya que no quería que le cayeran más críticas a la U, en un momento duro", añadió el director técnico.

En cuando a la caída frente al "Campanil", Arias sostuvo que "estoy orgulloso de lo que vi, tengo esperanza y mucha fe, sé que estamos en un momento difícil, pero no nos va a superar nada, hay mucho por delante y no queda más que trabajar".

Finalmente, dijo que "creo que nos enfrentamos a un buen equipo, que tiene buen juego, ritmo internacional, pero estoy orgulloso de lo que vi en mi equipo. Llevamos un día y medio de entrenamiento y lo que pedí lo mostraron".

"Soy absolutamente responsable de lo que pasó. Les pedí intensidad para este partido y no la pudimos mantener. Tenemos 15 días para mejorar (Fecha FIFA)", cerró.