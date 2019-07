Angelo Henríquez: No soy el último delantero de la U, espero más respeto del club

El delantero de Universidad de Chile Ángelo Henríquez, en conversación con diario El Mercurio, se refirió a su polémica continuidad en el club, sobre las opciones que tuvo de partir, y sobre sus opciones en el equipo titular, tomando en cuenta que el entrenador Alfredo Arias no lo tiene entre su prioridades.

Henríquez, aseguró de forma tajante al matutino que "no soy el último delantero, voy a seguir dando lo mejor de mí y espero que algún día pueda probarle al entrenador que tengo lo que se necesita y que crea en mí lo suficiente para hacerme jugar".

Además, el ex Manchester United y Dinamo Zagreb, entre otros equipos, habló sobre su relación con el club universitario y señaló que "no sé exactamente lo que piensan de mí, pero la U sabe de mi interés por quedarme. Se habla mucho del dinero, pero yo llegué acá cortando la mitad de mi sueldo".

"Igual si estamos hablando de eso, la vez que me fui de la U a Manchester, el club se benefició de muchísimo dinero, ni se compara con lo que gano ahora. Yo no juego por plata, sino por pasión", añadió el campeón de América con Chile el 2015.

Sobre las condiciones de su contrato, el ariete profundizó y sostuvo que "yo no pedí un auto o cosas extravagantes que se encuentran en muchos contratos, solo pedí dos pasajes al año para que mi novia pueda visitarme. Pudieron haber dicho que no".

"Me siento dolido porque se comenta sobre mi familia. No encuentro profesional cualquier tipo de filtraciones, espero más respeto de la gente del club, como yo siempre me he comportado", añadió con cierta molestia.

Acerca de las ofertas que recibió, el jugador indicó que "fueron de Emelec (Ecuador) y Nacional (Uruguay). Eran a préstamo. Económicamente eran interesantes, pero deportivamente preferí el proyecto de la U".

Finalmente, realizó un repaso de su estadía en la U y sus expectativas: "Siento que empezamos bien, yo con goles y el equipo de menos a más. Siento que si no me hubiera lesionado contra la UC (2018), podría haber ayudado más. En esta temporada después de la lesión con Melgar, no he jugado de titular hasta los últimos partidos de Copa Chile".

"Si hubiera tenido más oportunidades, tendría más goles. Un delantero no juega solo y necesita asistencias, pero eso se da con el tiempo y con el trabajo y mientras te vas conociendo con tus compañeros. Ha habido muchos cambios en el equipo en este corto tiempo", cerró.