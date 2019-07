Arias quedó feliz con los refuerzos: González y Riquelme tienen la actitud que se requiere

El técnico de Universidad de Chile, Alfredo Arias, volvió a charlar con la prensa luego del receso y en la previa de enfrentar a Deportes Temuco por Copa Chile se mostró conforme con los refuerzos que sumó el cuadro azul, y también explicitó su respeto por el cuadro de La Araucanía.

"Osvaldo González nos aportará su experiencia y su capacidad. Era un mercado especial, con pocas opciones por las limitantes del reglamento, y nosotros no podíamos traer a cualquier jugador, pero a él sí, porque es una persona que conoce el club y eso es un plus, porque a los refuerzos los necesitamos ahora ya, dado que está todo muy difícil, muy duro", comentó el entrenador uruguayo en conferencia de prensa.

"La llegada de Marcos Riquelme tiene que ver con lo que adolecimos el semestre anterior y cualquiera que hubiese estado en mi puesto o como gerente técnico hubiera intentado mejorar eso, y él llega para buscar goles y para liberar a quienes han cargado con esa responsabilidad", añadió.

"Los que llegan, deben al club, y en ambos casos es así. Riquelme sabe lo que es la U y con 40 goles en un campeonato, es lo que necesitamos, ojalá que acá se le abra el arco y se le den las chances", completó en relación a los refuerzos.

Arias se refirió al duelo de este domingo y aseveró que deben cuidarse de Temuco, dado que no parece un equipo de la Primera B.

"Temuco es un equipo de primera, por la capacidad de sus jugadores, por su dinámica, yo los estuve viendo; y por eso les dije a mis jugadores que no nos podemos relajar, que debemos jugarlo muy bien para ganar, con extremos muy veloces y hábiles. Tenemos mucho trabajo y ojalá podamos hacerla, con humildad y sabiendo que vamos a sufrir mucho para ganar", comentó.

Sobre la situación en la tabla, Arias fue claro: "Si fuera un nuevo campeonato, era borrón y cuenta nueva, pero no es así, y nosotros le estamos debiendo mucho al almacenero. Estamos mal y esa es la verdad. Terminamos mejor de lo que veníamos en el juego y en el resultado, pero no es borrón y cuenta nueva, hay que seguir y mejorarlo y eso debe ser desde la ubicación donde estamos, sin aflojar en ningún partido", expresó.

Por último tuvo palabras para Jean Beausejour, quien a sus 35 años puso fin a su periplo por la selección para concentrarse en la U.

"Cuando lo vi jugar antes de tenerlo acá, deseaba tener un jugador así, porque cuando uno ve a un jugador en la cancha, nota como es como persona, él es una bellísima persona, y por eso no me extraña lo que manifestó y el nivel de compromiso con el club, más allá de que me gustaría verlo en la selección", dijo.

"Espero que a Jean, en el futuro, lo inviten quienes forman a los jugadores, para que hable con los más pequeños, porque si lo escuchan dejará muy buenas semillas", comentó.