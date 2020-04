Armando Cooper reveló detalles del duro encontrón que tuvo con Frank Kudelka en la U

El jugador panameño Armando Cooper reveló detalles del duro encontró que tuvo con el entonces entrenador de Universidad de Chile, Frank Kudelka, que terminó determinando su salida del club.

En conversación con Redgol, el centroamericano dijo que a su arribo al elenco "laico" el DT "me dijo: hola que tal, vimos algunos partidos tuyos en el Mundial y esperemos que te tomes un descanso y después te incorporas al grupo. Después muy pocas veces se dirigió a mí".

"Sabía que no iba a jugar mucho. A él no lo veía con feeling hacia mí. Ahí uno decae. Y tuvimos un encontrón de palabra por declaraciones de mi agente. En ese momento pensé me voy", agregó.

Sobre la discusión, Cooper contó que "mi agente declaró que yo no estaba contento. Como todo futbolista que no está jugando, y llegando de un Mundial mucho más... Y quizás él me dijo que me vio, pero nunca se dio el tiempo".

"Me dijo: la próxima vez dime las cosas a la cara y no me mandes recaditos. ¿Cómo, cuándo le mandé recaditos?, le contesté. Me calenté y seguí entrenando hasta que se me acabara el contrato o encontrar otro equipo", apuntó.