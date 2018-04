Azul Azul: No se pierde nada con preguntar por Santa Laura

En medio del complejo momento deportivo que vive Universidad de Chile, se supo la noche del jueves que Azul Azul está trabajando en una eventual compra del Estadio Santa Laura, perteneciente a Unión Española.

No obstante, el anhelo de los universitarios con contar con su propio recinto pasa por la decisión de Jorge Segovia, dueño del elenco hispano y quien en 2008 adquirió el club en un contrato que incluía la posibilidad de adquirir el histórico recinto luego de 10 años en un precio que no superaría los cuatro millones de dólares.

De concretarse la compra, Azul Azul podrá negociar directamente con el empresario español, algo que en la concesionaria ven con buenos ojos.

"Lo de la U es un sondeo, pero todo dependerá de si Segovia haga uso o no de esa opción de compra del estadio. De hacer la efectiva, no se pierde nada con preguntar, más allá de que la gente de Unión no está dispuesta a vender su estadio", comentaron en diálogo con El Mercurio.

Entre los hinchas del cuadro de colonia no ven con buenos ojos desprenderse del ya legendario recinto, algo que quedó patente la noche del miércoles en una votación realizada por la Corporación.