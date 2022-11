Brahian Alemán reconoció sondeos de la U: Obviamente sería lindo ir

Universidad de Chile inició los trabajos para conformación de su plantel de cara a la temporada 2023, buscando jugadores que se sumen a la contratación de Juan Pablo Gómez, primer refuerzo azul luego de terminar el Campeonato Nacional.

Uno de los nombres en carpeta en la tienda estudiantil es el volante uruguayo Brahian Alemán, de 32 años, capitán del club argentino Gimnasia y Esgrima de La Plata. El montevideano reconoció que hubo acercamientos por parte de los "laicos".

"Yo estoy de vacaciones en México y la verdad que no tengo ni idea, sé que hubo sondeos, pero nada serio", indicó al portal Bolavip.

"Obviamente sería lindo ir a la U, pero estoy afuera y no sé mucho. Sé que hubo sondeos, pero le dije a mi representante que no me diga nada hasta que vuelva", agregó.

El mediocampista aclaró que no le cierra las puertas a los azules, pero debe analizar su futuro. "Yo retorno el 21 de noviembre, ahí me juntaré con mi agente y veremos las opciones que tengo", cerró.