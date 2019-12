Buljubasich: No estamos molestos con Colo Colo por lo de Edson Puch, cada club ve sus opciones

El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, se refirió al repentino interés de Colo Colo por sumar a su plantel al extremo Edson Puch.

Sobre esto, el "Tati" dijo Al Aire Libre en Cooperativa que "con Edson estamos conversando, hay negociaciones y hemos hablado con él. La idea es que pueda continuar con nosotros. Cuando hay otro club, uno nunca sabe".

Ante una consulta del panel, el ex portero reconoció que "no estamos choreados -molestos con Colo Colo-, cada club trabaja, busca y ve opciones de jugadores que considera que tiene que incorporar. No soy yo quién para enojarme con nadie. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y tratar de hacerlo de la mejor manera posible".

"En el caso de Juan Cornejo ya hemos tenido conversaciones con León, hemos cruzado los contratos, hicimos la oferta y está aceptada, por lo tanto con Juan estaríamos con un preacuerdo ya casi listo. Con Edson ha sido un poco más compleja la situación, pero no es distinto a lo que fueron en otros momentos las negociaciones, que son válidas de parte de los clubes", agregó.