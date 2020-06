"Caté" Ibarra y el día que firmó en la U: Salté la reja del Caracol Azul y arranqué de los guardias

El destacado ex jugador de Universidad de Chile Manuel "Caté" Ibarra recordó su paso por el elenco "azul" entre 2004 y 2006 y, principalmente, el día en que firmó en el equipo de Héctor Pinto, recordando una hilarante anécdota.

Ibarra señaló en diálogo con Diego Rivarola en un Instagram Live de la U que: "Pinto había dicho que si le tocaba ir a un equipo, me iba a llevar, me conocía y sabía mis capacidades. Yo estaba en Magallanes y yo decía, ojalá se acuerde de mí. Aparece el llamado y me dice firmé en la U, te voy a llamar y le dije que sí".

"Me dice que nos juntemos a las 9 de la mañana en el Caracol para firmar el contrato. No dormí en toda la noche. Me levanté muy temprano a las 6 de la mañana y estaba cerrado. Estaba desesperado y salté la reja del Caracol, estaban los guardias y salí arrancando, les saqué mucha ventaja. Estaba Héctor Pinto y yo le dije que 'no me creen que soy el nuevo jugador de la U'. Héctor se mataba de la risa, 'Déjenlo tranquilo, es el nuevo jugador de la U'", añadió.

Además, recordó su primer partido con goleada por 4-0 sobre Colo Colo aquel año: "Debuté con la camiseta de la U y en un Superclásico. Estaba en la concentración con Cancino y no dormimos en toda la noche. Cuando íbamos en el bus, nos quedamos raja".

"Después de ese partido, había pasado lo mejor de mi vida. Quedamos en la historia. Luego hicimos una tremenda campaña y logramos el campeonato en Calama. Era un grupo muy unido. Nunca había consumido alcohol y me hicieron tomar champán de la Copa, empecé a tragar y creo que me curé", continuó.

Finalmente, rememoró la final perdida por los "azules" ante Universidad Católica en 2005: "En esa final nos faltó tiempo. Católica estaba muerto, los jugadores hacían tiempo. Católica venía invicto y nosotros metiéndole con todo. No salían de su mitad de cancha y bombardeábamos por todos lados. Cuando termina el partido y nos vamos a los penales, para mí se me acabó la carrera en la U".