Cecilia Pérez y el futuro de Pellegrino: Tenemos la convicción de tratar de respetar un proceso

Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, habló sobre el presente de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional y se refirió al futuro de Mauricio Pellegrino, asegurando que la idea en la directiva es "tratar" de respetar el proceso del técnico esta temporada.

"A diferencia de otros años, donde una mala temporada llega a tener tres o cuatro técnicos, tenemos la convicción este año de tratar de respetar un proceso. Pero eso hay que hablarlo paso a paso. El desafío de este lunes contra Audax Italiano es importante, vamos a ese partido y vemos que se hace, paso a paso", declaró Pérez.

La exministra del gobierno de Sebastián Piñera también apuntó que no pudieron reforzar al equipo como querían por temas financieros.

"Ningún equipo pudo reforzarse como hubieran querido. Quien no querría traer a todos los jugadores. Pero se da no solo por temas de mercado, también por temas financiero. Cuando uno es dirigente, no solamente es hincha. Hay que ser responsable institucionalmente con los recursos", argumentó.

Además, recordó a los medios "cuando no se dan los resultados, se olvidan las buenas cosas de la primera etapa. Hay que equilibrar".

Finalmente, lamentó la negativa racha, señalando que están "dolidos" y que "la institución más grande del futbol chileno se merece otros resultados, sobre todo por los hinchas".

Las declaraciones de Pérez, quien además será jefa de gabinete del alcalde Rodolfo Carter en La Florida, fue en medio de una actividad del equipo femenino de la U, que viajará a Colombia para disputar la Copa Libertadores.

El próximo partido del cuadro azul en el Campeonato masculino será el lunes 2 de octubre, ante Audax Italiano a las 19:00 horas (22:00 GMT) en Santa Laura.