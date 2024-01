Cristopher Toselli: Estar en la U era un sueño familiar y ellos están muy contentos

Cristopher Toselli se fue ganando un lugar en Universidad de Chile desde su llegada en 2023, donde a pesar de arrancar como suplente de Cristóbal Campos llegó a convertirse en el portero titular y en un referente del camarín azul.

Por esto, es que el guardameta chileno expresó su gratitud por poder continuar en el elenco azul para esta temporada e incluso tuvo declaraciones que sorprendieron por su anterior identificación con Universidad Católica.

"Desde el primer día sentí el respeto. Quizás en las redes sociales hay más debates, pero no las tomo mucho en consideración. Yo me aboco mucho al día a día, al estadio y ahí me transmitieron mucho cariño. Y fue algo recíproco. Yo sin jugar me integré de la mejor manera, porque quería que me vieran comprometido", aseguró el exmundialista sub 20 en diálogo con La Tercera.

"Hace unos años probablemente mi futuro lo veía en otra parte. Yo tomé la decisión de venir y al tomar la decisión quiero disfrutarlo. Soy feliz, lo estoy pasando increíble. Siento que hay una base para poder conseguir cosas", añadió.

Del mismo modo, Toselli confesó que: "Mi familia por parte de mi mamá es muy fanática de la U, muy hincha. Era un sueño muy familiar y ellos estaban muy contentos. Mi señora me apoya, pero es de la Católica. Ella vio que yo estaba seguro de las dificultades que podía haber en un futuro, del recibimiento que quizás iba a tener del hincha de la Católica".

"Yo me mato por la camiseta que sea y hoy estoy identificado con la de la U. Mi familia, por parte de mi mamá, y lo recalco porque si no mi señora me mata, está feliz. Van a la cancha, son abonados, están felices. Siento que juegue o no juegue mi familia disfruta que yo esté en la U, eso es impagable", sentenció.