Diego López: En la U veo jugadores con ganas de trabajar y revertir la situación

El nuevo entrenador de Universidad de Chile, Diego López, aseguró que en su llegada al club se encontró con "jugadores con ganas de trabajar y revertir la situación que vive el club".

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el uruguayo destacó que en la U "me estoy llevando una muy grata sorpresa, con jugadores ganas de trabajar y revertir la situación que vive el club. Es el principio de un gran comienzo. Tengo muchas ilusiones y vengo con muchas ganas".

"Conozco la situación de la U, es un club que tenía en mente. Estoy en el lugar que quiero estar y con ganas de trabajar", complementó López.

Al mismo tiempo destacó el campo de entrenamiento del equipo. "Tenía una idea de la gente, la pasión, es un equipo grande. Me llevé una muy buena sorpresa con el CDA. La estructura de la U es importante. Todas las herramientas para trabajar y la actitud de los jugadores me da más entusiasmo".

"Para recuperar la mística hay que jugar al cien por ciento, y eso se trabaja. La actitud no se negocia. Para mantener una mentalidad ganadora hay que trabajar día a día, respetar, no dar una pelota por perdida, saber que el fútbol no es fácil. Este equipo tiene muchas ganas de revertir la situación del equipo", señaló.

Consutado por los objetivos que se planteó para la U, López fue tajante: "Tenemos que ser realistas y lo que se viene es llegar lo más alto en Copa Chile, luego tenemos que mejorar los números en el torneo nacional".

Sobre refuerzos

En materia de refuerzos, valoró la llegada de Emmanuel Ojeda, aunque no se aventuró a hablar sobre la inminente llegada de Nery Domínguez. Además, aseguró que no se encuentra en la búsqueda de un lateral.

"En estos momentos puedo hablar de cosas concretas, como Ojeda, un jugador que buscamos yo y el club. En la conformación del plantel debe estar la voz del entrenador. Trajimos un jugador que nos va a levantar el nivel y el de otros jugadores. Tiene muy buenas características en la posesión y salida", dijo.

"Estamos buscando un zaguero, lo del lateral no es verdad. No puedo hablar de Nery Domínguez. Lo hemos estado evaluando como a otros jugadores. No estamos buscando un lateral. Tengo que hacer una evaluación del plantel. Quiero evaluar los laterales antes de pedir algo", agregó.

Finalmente, se refirió a la falta de competitividad de los equipos chilenos en los torneos internacionales.

"Chile y Uruguay no compiten con los equipos argentinos o brasileños por la parte económica. Esa es la realidad que tenemos en el fútbol sudamericano. En Uruguay tenemos jugadores jóvenes que los disfrutamos seis meses. Para el fútbol no es bueno", sentenció López.