Director de Azul Azul las emprende con Michael Clark: ¿Dónde está el piloto?

El complejo momento que vive Universidad de Chile tiene a los hinchas apuntando a Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club, no obstante, desde el seno del directorio también hay dardos internos que apuntan al presidente de la sociedad anónima, Michael Clark.

Es así como el abogado José Joaquín Laso, representante de la familia Schapira en la mesa directiva usó el sarcasmo para referirse a la ausencia de Clark.

"Me gustan más las películas antiguas. No sé por qué hoy me acordé de una... ¿Y dónde está el piloto?", preguntó Laso en Twitter.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera este lunes, Clark no viajó a Talca debido a problemas familiares.

Mira acá el posteo