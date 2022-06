Eduardo Morante, ex U. de Chile: Me gustaba mucho la noche, el alcohol y las mujeres

El ex defensor Eduardo Morante, que militó en Universidad de Chile, se refirió a las complicaciones extradeportivas que tuvo durante su carrera en Ecuador.

"No me cuidaba mucho, lo juro. Me gustaba mucho la noche, el alcohol, las mujeres, y eso me apartó mucho del fútbol. Traté de sentar cabeza cuando fui a Mushuc Runa. Ahí las piernas no me respondían", dijo al programa online Leyendas.

"Era extremadamente flaco y con lo que ganaba trataba de comprar suplementos. Los consumía en exceso. Tomaba mucha creatina y eso retiene líquido", indicó. Además, tuvo palabras sobre su complejo paso por el fútbol chileno.

"El problema que tuve con la lesión de la U fue en un momento donde me dejé meter presión. Tenía la presión de Jorge (Sampaoli) y la gente. Entonces me desgarro; un desagarrito chiquito. Me dijeron 'en 21 días estás listo'. En 17 días me meten a entrenar y me rompo más, y tuve cuatro o tres meses con eso", relató.

"Cuando me recuperé era como volver a empezar a jugar, y ya Jorge (Sampaoli) tenía su equipo encaminado", agregó.

Morante llegó en 2012 a la U desde Emelec, por 2 millones de dólares, siendo en ese entonces el jugador más caro en llegar al equipo. El ex seleccionado de su país únicamente disputó cuatro partidos oficiales en Chile, anotando un gol.