Emmanuel Ojeda volvió a ser opción para fichar en Universidad de Chile

Universidad de Chile irá nuevamente a la carga por el volante central Emmanuel Ojeda de Rosario Central, luego de que se cayera la opción de Federico Lértora de Colón de Santa Fe.

Es la tercera ocasión en la que los "azules" preguntarán por el jugador de 24 años, que viene de hacer una buena campaña en el elenco "canalla", aunque sigue sin ser la primera posibilidad para Luis Roggiero y Santiago Escobar.

Sobre Lértora, el presidente de Colón, José Néstor Vignatti, dijo este miércoles en Al Aire Libre en Cooperativa que "yo no negocio con gente que no paga. Si no pagan, no hay ningún negocio".

La U viaja este jueves a Argentina y el viernes enfrentará a Colo Colo a las 21:00 horas (00:00 GMT), duelo que podrás seguir a través de Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.