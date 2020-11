FC Dallas anunció la transferencia definitiva de Pablo Aránguiz a Universidad de Chile

Este miércoles, FC Dallas de la Major League Soccer anunció la transferencia definitiva del volante nacional Pablo Aránguiz a Universidad de Chile, club al que llegó a préstamo en diciembre de 2019.

El equipo de la MLS informó en sus redes sociales que llegó "a un acuerdo de transferencia con el Club Universidad de Chile por el mediocampista Pablo Aránguiz. Según la política del equipo, no se divulgarán los términos del trato". Aunque se conoce que los azules aseguraron la mitad del pase del jugador.

De esta manera, Aránguiz, que hoy se encuentra lesionado por la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, seguirá ligado al cuadro azul hasta 2023, según las condiciones de la adquisición de la carta del futbolista.

Se espera que Universidad de Chile pueda contar con el futbolista a mediadios de diciembre.

NEWS | FC Dallas has reached a transfer agreement with Club Universidad de Chile for midfielder Pablo Aránguiz.