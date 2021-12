Felipe Flores sorprendió respecto al panorama de la U: Yo quería que se salvaran del descenso

El ex delantero de Colo Colo Felipe Flores sorprendió al entregar su visión respecto al turbulento panorama que rodeó a Universidad de Chile en el desenlace del torneo, asegurando que él no quería que los azules perdieran la categoría.

En diálogo con Mundocracks, el atacante con pasos por el "Cacique" contó cómo vio el duelo del elenco universitario ante Unión La Calera. "Cuando la U iba perdiendo 2-0 yo no lo podía creer. Vi el partido con mi pareja y amigos y les decía que no quería que la U perdiera, quería que ganara y se salvara de la B".

"Imagínate un campeonato sin la U, significa que no hay clásicos, no hay rivalidad, no existiría ese folklore del que estamos acostumbrados en el fútbol chileno", añadió.

En la misma línea, Flores hizo hincapié en que: "Yo soy colocolino y obviamente que existe una picardía, pero a la vez me pongo en el caso de los juveniles que toda la vida han soñado con jugar un Superclásico y que no esté la U es una decepción muy grande".