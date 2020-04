Felipe Mora desclasificó curiosa cábala de su campaña goleadora en la U campeona en 2017

El delantero nacional Felipe Mora desclasificó una curiosa cábala de su participación en la Universidad de Chile campeona en el año 2017, torneo en el que superaron en las últimas fechas a Colo Colo y en el que fue goleador del equipo.

Mora señaló en conversación con Directv que "todo partió un miércoles o jueves, con mis amigos de Audax, en la que empecé a marcar goles y no paré más. Así que los invitaba o los obligaba para que fuesen una vez por semana para que no se rompiera la cábala (...) teníamos un grupo de WhatsApp que se llamaba la cábala. Fue un gran torneo, fue un gran semestre y salimos campeón con la U".

Además, el actual delantero de Portland Timbers de Estados Unidos, aseguró que tiene interés de regresar a los "azules": "Siempre tuve contactos con Sergio Vargas, pero se hacía muy complicado el tema. Pumas (su ex club) no quería mandarme a préstamo, querían dinero. Siempre hubo voluntad de las dos partes, pero no se pudo dar. Las ganas siempre están de volver a la U y todo depende de la negociación y eso no depende de mí".