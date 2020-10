Fernando De Paul: No somos favoritos, pero tenemos armas para hacerle daño a la UC

El arquero de Universidad de Chile Fernando De Paul aseguró que el conjunto "laico" tiene las herramientas necesarias para dañar al puntero del Campeonato Nacional, U. Católica, en el clásico que ambos equipo sostendrán el domingo.

"Que ellos hayan perdido en la Copa Libertadores y que se haya complicado la clasificación no quiere decir que ellos jueguen este partido pensando en lo que pasó. Aparte de todo, es un clásico, se juegan algo aparte siempre", declaró este jueves en conferencia de prensa.

El golero aseguró que para obtener un resultado positivo, "hay que hacer un partido correcto, tenemos que estar como equipo muy bien y estar bien individualmente. Sabemos que enfretamos a un gran equipo y tiene que ser así".

"Tenemos las armas y sabemos cómo hacer un buen partido contra Católica. Siempre teniendo en cuenta que para nadie somos favoritos, pero somos conscientes que tenemos muchas cosas para hacer daño", agregó el meta.

De Paul igualmente se expresó en la línea de los dichos de Walter Montillo, quien desdramatizó la derrota ante Unión Española, y comentó que "es entendible que haya críticas, sabemos que estando en la U siempre será así y ahora que estamos en una buena posición, si bien queremos estar mejor siempre, estamos en una posición que nos van a exigir ganar para seguir arriba".

En relación a una posible convocatoria a la selección chilena, De Paul se mostró cauto y apuntó a que "no me parece lo correcto decir que merezco estar si hay tanta competencia. No me gusta hablar de mí, me pone incómodo".

La U enfrenta a Universidad Católica este domingo desde las 14:00 horas en San Carlos de Apoquindo.