Frank Kudelka: El equipo no está jugando como quiero, no me gusta

Frank Kudelka, entrenador de Universidad de Chile, manifestó su lamento por el mal momento que está pasando el club, con autocrítica se refirió al fracaso en Copa Libertadores y aseguró que el equipo no está jugando como quiere, pero que está enfocado en "pilotar esta tormenta" para revertir la situación.

"El equipo no está jugando como quiero, el equipo no me gusta, y no estuvimos a la altura de las circunstancias en la Libertadores, pero vamos a seguir intentando, a seguir buscando para mejorar. Hay que bancarse las críticas, que a veces son desmesuradas, pero es lo que hay, son las reglas del juego", sostuvo el argentino en rueda de prensa.

En esa línea, remarcó que "creemos en esto, a mi me han tocado cosas peores que estas. Los errores hay que superarlos y hacernos cargo".

"Con estas formas me ha ido muy bien en mi carrera. No es un momento de dudas, es el momento de corregir errores, de repetir cosas, hay un aspecto emocional que debemos superar, pero la vida nos pone a veces a pilotar esta tormenta. No estamos tristes, no es que no nos importe nada, nos importa mucho que las cosas salgan bien, pero a veces se hace una tormenta de un tornado. No se puede tapar una boca en todas las esquinas, no se puede comprender todo, yo tengo que rendir en el entrenamiento y luego en la cancha a través de ello", añadió.

"Todo lo que diga puede sonar a excusa, ningún argumento que diga puede ser usado de esa forma. No pasamos de ronda por responsabilidad nuestra, o mía en lo que mi respecta. Tenemos mucha ansiedad, pero no es culpa de los demás, es nuestra", precisó.

Kudelka también se refirió a las declaraciones que hizo Johnny Herrera contra la dirigencia. Pese a resaltar que respeta las opiniones, indicó que "yo lo que hablo, lo hablo en forma interna, no me gusta expresarlo afuera. Mi labor en el club es netamente silenciosa, no aportar más picante al tema".

Por último, anticipó el duelo con O'Higgins por la segunda fecha del Campeonato Nacional: "Tenemos que estar atentos a sus virtudes y estar preparados para ese partido".

El duelo entre celestes y azules será el sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT) en Rancagua