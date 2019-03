Frank Kudelka: No estamos en momento de llorar o poner excusas, tenemos que ganar

El técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, aseguró que no están en momento de quejarse por la no llegada del último refuerzo o por el horario del choque ante Unión Española, sino que sólo se deben enfocar en ganar.

"Hay que prepararse para lo que sea. En este momento tenemos que darle no más y hacernos cargo, cero excusas. En el gremio sabemos que sólo te avala el resultado, no hay nadie que te respalde"

"Tengo que ser profundo porque si me dicen que hay que jugar a las dos de la mañana, lo haré, no tengo voz ni voto pero mi gusto sería otro. No estamos en un momento para llorar o poner excusas, tenemos que ganar, y después volver a ganar", agregó.

En esa misma línea, dijo sobre Unión Española que "el rival viene de ganar dos partidos, va a ser una ardua tarea para poder ganar el partido. Con respecto al horario no lo manejo yo. Nos gustarían distintos tipos de horarios, pero no me involucro en algo que no puedo manejar. Hay que aceptarlo y jugar".

Kudelka también se refirió a la falta de un último refuerzo. "Confiamos mucho en los jugadores que tenemos. Queríamos dar un salto de calidad y de experiencia en zonas ofensivas, como lo tenemos atrás, queríamos tener esa misma logística más adelante, pero para traerlo no dependía solo de nosotros, no es que no quisimos, sino que la otra parte no quiso o no se pudo. No tiene nada que ver con el funcionamiento de los que están", expresó.

"Se hicieron esfuerzos enormes por traer los jugadores adecuados, en algunos casos se pudo en otros no, pero si se hizo el esfuerzo. No íbamos a traer a alguien solo por traer", complementó el técnico ya con el libro de pases cerrado.

Por último, Kudelka aseguró que no tiene definido el equipo, por prefirió no adelantar si Camilo Moya será de la partida tras su buen rendimiento frente a Huachipato. "No estarán para el fin de semana. Caroca por lo menos entrenó con normalidad. Nos vamos a enfrentar a un equipo motivado y que tiene juego aéreo y tenemos que estar resguardados", cerró.