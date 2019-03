Frank Kudelka: Por respeto e hidalguía debería haber renunciado también Aguad

El ahora ex técnico de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, se refirió a su salida del club tras haber presentado su renuncia este miércoles, luego de que la dirigencia azul le exigiera ganar el fin de semana a Universidad de Concepción para seguir en su cargo.

Al respecto, el DT argentino dijo que "nadie merece eso (el ultimátum), yo no me lo merezco y yo no lo acepto y punto. Si hubiese respeto, correspondencia con los hechos, hidalguía y no oportunismo, hoy nos tendríamos que ir dos o tres, no yo solo. Incluido (Sabino) Aguad".

"Creo en las cosas que se hacen en conjunto, en las cosas racionales, que van de la mano con la coherencia y no del oportunismo. Entonces, en ese aspecto a veces uno se puede sentir manoseado", agregó sobre lo mismo.

En la misma línea, el trasandino afirmo que "yo soy un hombre de bien. No me voy porque tengo otro club. Soy hombre de fútbol y seguramente pronto llegaré a otra institución, vivo de esto. Pero mi meta era terminar mi contrato ahora a fines de mayo acá en la U. Cuando no se puede, no se puede".

A su vez, Kudelka indicó que "al hincha le pido disculpas, tengo un gran dolor por no haber podido clasificar en la Copa Libertadores, eso me dolió mucho. No voy a negar que eso lo tengo como una resaca interior. Me hago cargo de lo que uno hizo adentro de la cancha, no de la logística".