Goldberg y un posible partido de despedida para Herrera: Las puertas están abiertas, es un ídolo

El gerente deportivo de Azul Azul Rodrigo Goldberg tuvo palabras para Johnny Herrera y aseguró que las puertas de Universidad de Chile están abiertas para él, explicando que organizar un partido de despedida para el ahora retirado arquero es una opción.

"El partido de despedida está ahí. Las puertas están abiertas, absolutamente. Es un ídolo del club, un tipo que ganó todo, eso nunca ha estado en discusión", dijo Goldberg en el programa "Sabor a Gol" de TNT Sport, instancia donde el otrora seleccionado nacional repasó su carera.

Ahí Goldberg tuvo especiales palabras para su estreno goleador en un clásico ante Colo Colo.

"Soy chuncho desde que tengo uso de razón y era mi primer clásico. Hacerle un gol a Colo Colo a estadio lleno es el sueño del pibe. Estudié muy bien a Miguel Ramírez que era el defensa en esa época, había que encararlo de una forma y así lo hice. Ese gol fue el momento más dulce de mi carrera", narró Goldberg en el programa que será emitido este jueves a las 22:00 horas.

En esa línea, el otrora seleccionado nacional y ex jugador de la UC, también hablará de momentos más amargos, definiendo al rival más desagradable que le tocó dentro de la cancha: Marcelo Espina.

"Era insoportable. Hablaba y hablaba, llegaba un momento en que estabas al otro lado de la cancha e igual lo escuchabas. Además pegaba. Era buen jugador, un liderazgo extraordinario con todos en la cancha. Todos le querían pegar a él. Fuera de la cancha es un tipazo. Le tengo mucho cariño. En la cancha lo quería matar, pero terminaba el partido y un abrazo", contó.

Volviendo a sus primeros pasos, Golberg también hablará de lo que fue su préstamo a Santiago Wanderers, tras la llegada de Arturo Salah al banco azul.

"Salah me comentó que no era parte de los planes del equipo, así que apareció la opción de ir a Wanderers y no lo pensé. Me demoré 10 segundos en tomar esa decisión. No habíamos hablado de plata, de nada. Pero quería irme y jugar", contó.