Gonzalo Espinoza: Montillo fue responsable y estará con nosotros hasta el 31 de enero

El volante de Universidad de Chile Gonzalo Espinoza lamentó la decisión del argentino Walter Montillo, quien tomó la decisión de dejar el club tras el término de su contrato, y aseguró que el jugador seguirá en el equipo al menos hasta el 31 de enero.

"Es lamentable la situación que le tocó vivir, y es una decisión súper personal. Hablábamos en el día a día y se le veía entusiasmado, después claramente uno no puede meterse más allá, porque son decisiones de él", afirmó el jugador azul.

"Lamentablemente tomó la decisión de no seguir con nosotros, pero siendo muy responsable con sus palabras de que va a estar con nosotros hasta el 31 de enero y creo eso se valora bastante, sabemos la calidad e jugador que es, esperamos darle alegrías también para que se vaya feliz de acá, y no con amarguras", indicó.

"Por lo visto, Walter le confirmó a la gente que no iba a continuar y como dije antes, va a seguir con nosotros hasta el 31 de enero y uno tiene esperanza que se pueda revertir, pero por lo visto no será este el caso", afirmó acerca del acercamiento que tuvo el miércoles con los hinchas.

"No es un tema de estar diciéndole todos los días quédate. Es una decisión personal de él. No corresponde que lo que se conversa aquí dentro salga afuera. Las decisiones son de él", insistió.

En relación al clásico de este domingo ante U. Católica, Espinoza afirmó que "creo que merecemos una victoria. Hemos trabajado de muy buena manera estas semanas" y que el cuadro "cruzado" tiene jugadores importantes: ""Hemos trabajado duro tácticamente. Estamos trabajando para poder contrarrestar las virtudes de ellos y sacar a flote las nuestras".

También indicó que "siempre he trabajado para ser titular. Siempre me he puesto a tope para poder conseguirlo. Pero quien decide siempre es el técnico. Espero seguir mejorando y encontrar mi mejor versión".

La U enfrenta a la UC el próximo domingo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.