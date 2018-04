Guillermo Hoyos aseguró que U. de Chile no quiere facilitar a todos los nominados a la Roja

El técnico de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, aseguró que el cuadro azul está realizando las gestiones para reducir la cantidad de jugadores nominados al tercer microciclo de la selección chilena.

El pasado viernes el técnico Reinaldo Rueda entregó el listado con los futbolistas que deberán integrarse a los trabajos desde este lunes en Juan Pinto Durán, en el que hay ocho integrantes del cuadro "laico".

Sobre esto y considerando que el próximo domingo los estudiantiles deberán enfrentar a Colo Colo en un nuevo Superclásico, el DT argentino dijo tras la victoria sobre Curicó Unido que "yo ya hice la gestión, tenemos la posibilidad de que vayan menos jugadores pero eso el club lo está gestionando".

A su vez, el estratega se refirió a la situación médica de Mauricio Pinilla y de Gonzalo Jara, ambos lesionados y que no estuvieron en el duelo de este sábado ante los "torteros". Sobre el delantero dijo que "tiene un esguince de tobillo y por precaución preferimos que descanse y que se recupere bien".

En relación al zaguero, Hoyos afirmó que "Gonzalo terminó el calentamiento y sintió una molestia en el isquiotibial. El doctor dijo que por precaución él recomendó que no jugara. Tuvimos que esperar a (Rafael) Vaz que calentara en el mismo vestuario y que fuera todo rápido. Nos tomó de sorpresa pero son cosas que pueden suceder, así que esperamos que 'Gonza' no tenga nada por el aporte que es para el equipo".

El entrenador trasandino igualmente se refirió a la situación de Armando Cooper, quien nuevamente no vio minutos en el cuadro azul, pese a estar en la citación. "Me imagino que él no se debe sentir bien, es obvio, pero el partido se prestaba más para (Fabián) Monzón por lo que es el juego aéreo, la presencia física y la experiencia. Ya lo había hecho en otros partidos. Teníamos la intención de ponerlo pero las circunstancias del partido lo impidieron", indicó.