Gustavo Alvarez: Debemos mejorar en todos los aspectos del juego

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, hizo la previa del duelo ante Cobresal, a disputarse este lunes en el Estadio Nacional, y aseguró que pese a sumar cuatro triunfos seguidos en el inicio del torneo, espera que el equipo siga mejorando en todos los aspectos.

"Ir primero siempre es bueno, pero relativamente determinante y eso depende del momento del año. Estar primero en la quinta fecha no es tan determinante como en las últimas, entonces más que nunca debemos mirar partido a partido, y sobre todo mirar nuestro rendimiento", dijo Alvarez en conferencia de prensa.

"Cobresal es el rival a vencer, pero nosotros tenemos el desafío que este partido sea el mejor de los cinco que hemos jugado, porque eso significa que ese es el camino más corto. Los equipos son punteros con puntos y se sostienen con rendimiento, y hoy debemos mejorar en todos los aspectos del juego", añadió antes de especificar en los aspectos a mejorar.

"Nosotros tenemos la intención de una salida organizada. Como nos presionen los rivales nosotros siempre tenemos que encontrar la salida clara, y una vez distinguido eso, ver la forma de atacar que puede ser más directo o más lento y progresivo. En lo defensivo debemos recuperar lo más arriba posible, es verdad que nos hicieron un solo gol, pero esperamos que nos pateen menos al arco y que nos tiren menos centros", comentó.

Sobre el elenco minero, Alvarez expresó que "la semana la preparamos como todas, independiente de los puntos que tiene cada equipo en la tabla. Es un rival que sabe a lo que juega, un equipo duro, con oficio y bien trabajado. Es un rival duro y muy complicado".

Con respecto al plantel, el entrenador fue claro: "A mí lo que me sorprendió fue el plantel. Me mostraron desde el primer día mucha humildad, mucha conciencia de su pasado inmediato y lo que querían este año. Me lo mostraron en los entrenamientos, amistosos y en los partidos de este año", dijo.

El DT también tuvo palabras para Javier Altamirano, a quien lo tuvo en Huachipato los primeros meses de 2023.

"Javier es un chico muy querible. Compartí con él medio año, y fue muy agradable. Lógicamente que lamento lo sucedido, así es que espero verlo pronto feliz, y verlo dentro de la cancha, que es lo que lo hace feliz. No ha hablado con él, pero sí con su entorno", expresó.