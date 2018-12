Harold Mayne-Nicholls anunció que no será vicepresidente de Universidad de Chile

El ex timonel de la ANFP indicó que desde Azul Azul no le dieron razones para descartar su propuesta.

Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP, anunció en redes sociales que no será vicepresidente ejecutivo de Azul Azul, la firma gerenciadora de Universidad de Chile.

"Me acaban de avisar que la vicepresidencia de Universidad de Chile no va. No me dieron razones y tampoco las pedí", explicó el dirigente en su cuenta en Twitter.

"No niego que me motivaba la idea y por eso presenté un proyecto ambicioso", comentó Mayne-Nicholls.

Según había explicado el propio Mayne-Nicholls en Al Aire Libre, su posible rol en el club era para implementar las políticas del directorio de Azul Azul, además de un proyecto para fortalecer las divisiones inferiores del equipo.

"Agradezco a los seguidores e hinchas de la U todo el apoyo que me dieron. Ahora, a analizar otras ofertas", cerró el periodista.