Hernán Caputto, el hombre elegido por Azul Azul para reemplazar a Alfredo Arias

Aunque asumió de forma interina, el ex DT de la sub 17 tiene la misión de sacar a U. de Chile de la zona de descenso.

El difícil momento que atraviesa Universidad de Chile, hoy en zona de descenso, lapidó la salida del técnico Alfredo Arias. Para suplir la salida del uruguayo, la plana mayor de Azul Azul eligió al argentino Hernán Caputto.

El ex arquero llegó a la U como jefe del Fútbol Formativo, cargo que por ahora quedará en pausa debido al desafío que tendrá que asumir.

Para Caputto, este interinato será la primera experiencia que tenga al mando de un plantel profesional, pues antes sólo había dirigido a juveniles.

Entre 2013 y 2015, el ex portero dirigió a la selección chilena sub 15, para luego, desde 2016 hasta 2019, hacerse cargo de la Roja sub 17.

En esta categoría logró la clasificación a dos mundiales consecutivos, aunque sólo dirigió en uno de estos, pues renunció a cuatro meses de la cita de Brasil para asumir en la U.

El tiempo que dure el interinato tendrá directa relación con los resultados, pues si logra sacar al equipo de la zona peligrosa, puede hasta ser ratificado en el cargo.