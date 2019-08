Hernán Caputto: Me siento capaz para estar acá

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, analizó sus primeros días al mando del elenco azul y aseguró que se siente capacitado para mantenerse en el cargo.

"Es un sueño, es una gran posibilidad y así lo estoy viviendo. Me siento capaz para estar acá, y creo que el tiempo me hadado la templanza para manejarlo. Me apoyo en los jugadores para sacarles el máximo rendimiento", dijo el ex arquero en diálogo con Fox Sports Chile.

"A ellos les dije principalmente que estén tranquilos, que jueguen, que demuestren la capacidad que tienen. Siempre lo he pensado: acá lo más importante son los jugadores, y lo demostraron con Antofagasta, donde se esforzaron al máximo", expresó.

Caputto también tuvo palabras para la hinchada de la U, a la que agradeció el constante apoyo que dio en el duelo del sábado ante el cuadro nortino.

"La hinchada de la U siempre ha sido igual. Pasa a ser el número 12 y cuando se le necesita, aparece", dijo.

"Si a mí la U me necesita, voy a estar, porque le tengo un cariño inmenso. Ya estuve cuatro años como jugador y fui campeón", añadió.