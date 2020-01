Hernán Caputto: "Nos duele perder una final con Colo Colo"

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, lamentó la derrota sufrida ante Colo Colo en la final de la Copa Chile disputada en Temuco y reconoció que el penal que el meta Brayan Cortés le tapó a Angelo Henriquez afectó el ánimo del equipo.

Sobre esto, el DT aseguró tras el compromiso que "fuimos amplios dominadores en los primeros 20 minutos del partido, en donde conseguimos la ocasión del penal. Pero lógicamente a veces que te atajen un penal genera un tema de ánimo importante y lo generó, creo que ahí es donde volvió a partir el ánimo del rival".

"Luego nosotros encontramos la posibilidad de llegar al gol, hubo una gran tapada de Brayan. Nos costó sacarnos esos dos goles. En el segundo tiempo de alguna manera igual nos adueñamos del terreno y de la posición del balón, los números lo dicen. Pero llegó demasiado tarde el descuento", apuntó.

En la misma línea, el técnico agregó que "yo confío mucho en Angelo porque tiene muchas capacidades, nos da muchas cosas al equipo. En el tema del penal, él se sintió muy confiado, quería la posibilidad de meter el gol y bueno, son las cosas que pasan. A veces eso se habla porque no entró, si hubiese entrado no me preguntarían por esto".

"Creo que rápidamente los jugadores tienen que ponerse a punto en lo anímico, el domingo volvemos a jugar. Nos cuesta y nos duele perder una final con Colo Colo, pero ya estamos pensando rápidamente en lo que será el partido del fin de semana", indicó.

Sobre el plantel, Caputto señaló que "tenemos cuatro jugadores que están en la sub 23 y que lo están haciendo de muy buena manera. Estoy contento con el plantel, no porque hayamos perdido un partido pondré en duda a alguno de ellos".

"Hay que confiar, siento que hay cosas bastante positivas, principalmente en el fondo del juego y por ellas iremos para mejorarlas y por supuesto también corregir los errores", aseguró.