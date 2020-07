Hernán Caputto por situación de Erick Wiemberg: Reforzarnos hoy no es un tema prioritario

El técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, descartó la opción de contratar nuevos refuerzos al ser consultado por Erick Wiemberg, jugador que interesa en los azules y que quedó libre para negociar con cualquier club luego de que la Corte de Apelaciones de Valdivia fallara a su favor esta semana en su apelación contra el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP.

En conferencia de prensa remota, el estratega de los "laicos" dijo sobre la situación del zaguero que "me parece fantástico por los jugadores de que tengan esta posibilidad. Haber quedado con tan pocas posibilidades de ejercer un poco de libertad para elegir el lugar donde ir y hoy tenerla, eso es muy bueno".

"En cuanto al momento actual, nosotros lógicamente estamos preocupados por el entrenamiento. A fin de año se va a generar una evaluación, hay muchos que terminamos contrato en diciembre. En lo que respecta a hoy, no es un tema esencial ni prioritario reforzarnos. Es una realidad que venimos conversando semana a semana", agregó.

Al ser consultado si le parece injusto que de cara a un eventual retorno de la competencia algunos clubes de zonas que no están en cuarentena puedan entrenar, Caputto afirmó que "no podría hablar de justicia. Espero que haya estas semanas que nosotros necesitamos previas a la competencia, que no sean menos de cuatro".

"Lo ideal es que sean seis, no lo digo yo por un tema personal sino por un tema de que se evaluó por parte de diferentes áreas. Encuentro legítimo que puedan entrenar, si nosotros no estuviéramos en cuarentena probablemente estaríamos entrenando", indicó.

En la misma línea, el DT aseguró que "lo que creo que es muy importante, no hablando de justicia sino que de lo ideal en un retorno a los entrenamientos y a la competencia, es la parte mental. Tú puedes estar mucho tiempo entrenando, pero si no estás bien mentalmente no sé va a ser tan beneficioso porque al final la parte mental es un sostén importantísimo del entrenamiento".

"Creo que en eso ha sido bastante beneficiosa nuestra estadía virtual porque también ha sido evaluada por todos los entes y ha sido muy bueno. No puedo habla de justicia, pero al final de todo el inicio del torneo va a definir todo y va a medir muchas cosas", señaló.

