Herrera contó que Azul Azul quiso evitar pago de operación a Jimmy Martínez por tumor en un ojo

El ex arquero de Universidad de Chile Johnny Herrera acusó que la concesionaria que administra al club, Azul Azul, quiso evitar el pago de la operación al jugador Jimmy Martínez luego que le descubrieron un tumor en uno de sus ojos.

En un discurso que realizó durante la despedida que le brindó la Corfuch, el portero contó que "a Jimmy Martínez le pillaron un tumor en un ojo y estuvo no sé cuánto tiempo sin jugar, a punto de perder su carrera. por lo demás. Esto lo saber todo el plantel y poca gente de nuestro entorno".

"Azul Azul peleó por no pagarle la operación a Jimmy Martínez. Eso uno no lo entiende, nosotros nos agarramos no saben cómo y ese tipo de roces estoy seguro que me tienen afuera", agregó el meta nacional.

"Me voy con la conciencia tranquila porque me tocó defender a un compañero. Entonces, estoy afuera, pero tengo la conciencia tranquila", complementó en palabras que fueron reproducidas por el sitio RedGol.

Herrera dejó la U porque el entrenador no lo tenía considerado para la próxima temporada, según explicó a la salida del Centro Deportivo Azul el pasado 3 de diciembre.