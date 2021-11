Hincha de la U llegó con overol a votar al Estadio Monumental: "Tengo que venir protegido"

Una curiosa situación se vivió este domingo en el Estadio Monumental, cuando un hincha de Universidad de Chile llegó a votar a las elecciones con un overol.

En conversación con TVN, dijo que "mi nombre es Rodrigo. vengo protegido por el estadio, soy hincha de la U"

El hombre agregó que "tengo que venir protegido (...) No estamos peleando nada, pero el amor por la U es más grande".

Por último, dijo entre risas que "lo he visitado muchas veces (el estadio) en la Galería Sur... no me ha ido bien, pero bueno".

