Horacio Rivas: Azul Azul tiene que darle tranquilidad al ambiente de la U

El ex jugador azul además, realizó un análisis de las falencias del club.

El histórico ex jugador de Universidad de Chile Horacio Rivas se refirió a la posibilidad de convertirse en el próximo gerente deportivo de Azul Azul, en reemplazo de Sabino Aguad, quien dejará el cargo de gerente la próxima semana cuando se realice una nueva reunión de directorio liderada por el presidente interino, José Luis Navarrete.

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, Rivas aseguró que "por relación yo vuelvo a insistir que uno tiene cercanía y cambios de opiniones, que siempre han existido, por la amistad con todo el entorno del directorio de Universidad de Chile".

"Por lo tanto, no me cabe duda que si se llega a presentar la posibilidad, esto se puede avanzar mucho más a la hora de conversar", añadió el ex futbolista.

Además, afirmó que los universitarios deben a apuntar a "cuatro pasos importantes dentro de un club. El primero es que la U tiene que posicionar y dar tranquilidad al ambiente del club. El segundo pasa por lo deportivo, que el hincha se sienta reflejado y feliz de ir al estadio".

"El tercero es fundamental, la reorganización de un trabajo. No sacar gente, sino que la U vuelva a ejercer la necesidad de estar sacando jugadores permanentemente. Y el cuarto, es la relación de todo estos estamentos, y eso es un camino de política inmediata. Esos son los pasos a seguir", finalizó.

Rivas aún no recibe una propuesta concreta para ser el futuro reemplazate de Aguad, y que la opción de Leonardo Rodríguez, quien sonó durante los últimos días para el cargo, asoma como muy difícil para los universitarios, siempre fieles a lo informado Al Aire Libre.

Además, otra de las medidas que busca la concesionaria en los deportivo es desprenderse del volante Jimmy Martínez, quien llegó a principios de año como una de las promisorias figuras del club, pero que debido a los problemas económicos del club buscarán su partida a mediados de año.