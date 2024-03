Israel Poblete respondió a Vidal: No fuimos a jugar como equipo chico al Monumental

El volante de Universidad de Chile Israel Poblete, héroe en la victoria sobre Colo Colo en el Estadio Monumental, reaccionó a los dichos de Arturo Vidal, quien minimizó el resultado favorable a los azules.

"Creo que Arturo Vidal es un jugador a nivel nacional muy importante. Respeto mucho lo que él piensa... pero no lo comparto, no fuimos a jugar como equipo chico al Monumental, los fuimos a presionar alto, les tuvimos la pelota, atacamos bastante"

"No comparto esas cosas, no voy a entrar en polémica de responderle, porque creo que no corresponde. Solo me queda celebrar el triunfo histórico que tuvimos, pero no es lo más importante, queremos enfocarnos en seguir creciendo como equipo, como club y enfocarnos en ganar el sábado", agregó.

"Esas son declaraciones personales. Esas preguntas se las debieras hacer a él, yo estoy enfocado en el club, en representar bien a la U. Lo que diga él es personal. Lo respeto, pero prefiero no responder, creo que no corresponde, le tengo respeto como jugador por lo que es", siguió.

También habló sobre cómo se toma la semana posterior al gol a los "albos" y declaró que "personalmente, tranquilo; muchas veces te critican y es parte de. Es un tema complicado, sabiendo que las redes sociales hoy por hoy son dañinas, a veces me podría haber tocado a mí o a otros jugadores. Uno trabaja pensando en el equipo, intenta ser profesional para que el club se posicione donde merece. Es un hermoso triunfo, pero damos vuelta la página y pensamos en O'Higgins".

"Gustavo -Alvarez- trabaja mucho los detalles, nos propuso una identidad de juego desde el principio. El margen de mejora es grande. El club ha crecido en todos los ámbitos. Llevo dos años y ha sido una construcción lenta, pero una base sólida y lo que está pasando ahora es base del trabajo de todo el mundo en la U", expicó.

"Se rompió una racha de 23 años, pero es un partido que sumó tres puntos, estamos empezando un campeonato y estamos en formación. Comparto la mesura, el hincha lo vive de otra forma, es el clásico rival, pero nos tenemos que enfocar en ir partido a partido", dijo.

"Hemos ido creciendo en todos los ámbitos, muchas veces se cometieron errores, pero se aprendió de esos errores. En todo ámbito, en general, desde el año pasado se mantuvo la base y eso se da de manera de confianza en el plantel", complementó Poblete.