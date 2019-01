Jimmy Martinez: Es un sueño jugar y hacer un gol por la U

El mediocampista nacional Jimmy Martínez valoró su primer tanto con U. de Chile, en la victoria del equipo por 2-1 frente a Universitario de Lima, asegurando que se trata de un "sueño" cumplido.

"Gracias a dios pudo entrar el remate, no he rematado mucho, pero sé que tengo esa virtud y debo aprovecharla más. Es un sueño jugar y hacer un gol por la U" aseguró el volante al sitio web del club laico.

Además, sobre su adaptación en la escuadra de Kudelka, afirmó que "tanto los colaboradores como los utileros, cuerpo técnico y mis compañeros me han recibido muy bien, me he sentido acogido".

Sobre los desafíos que se aproximan, Martínez dijo que "estamos preparando con esta seguidilla de partidos, ahora nos toca en Calama con altura, así que a preparar las órdenes que nos da el profe".

"Luego se nos viene la Copa (Libertadores) y esperamos ir paso a paso los partidos que vengan también en el campeonato y prepararlos con lo que el profe quiera", cerró el ex Huachipato.