Joaquín Larrivey congeló su renovación en Universidad de Chile

El delantero argentino Joaquín Larrivey congeló las conversaciones para definir su renovación en Universidad de Chile en medio del complejo escenario que atraviesa el club, con riesgo de descenso.

De acuerdo a lo informado por Al Aire Libre en Cooperativa, el complejo escenario deportivo de los azules dificultó las negociaciones entre Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club universitario, y el goleador trasandino.

Según la misma fuente, Larrivey cree que puede dar más en clubes de primera división y ante eso, está reevaluando las ofertas que llegaron desde Brasil.

Mientras que en la institución azul están atentos al destino futbolístico del club dado que un eventual descenso afecetará las arcas del equipo.

En los últimos días se habló de una eventual oferta de Independiente de Avellaneda, no obstante, el secretario del club rojo, Héctor Maldonado, aseguró que aún no han pensado en refuerzos: "Todavía no evaluamos, porque estamos en plena competencia. Lo conocemos, pero creemos que son especulaciones de los representantes", dijo desde Argentina en diálogo con nuestro programa.