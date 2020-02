Joaquín Larrivey: En la cancha nos dimos cuenta que podíamos ganar a Inter

El argentino Joaquín Larrivey, delantero de Universidad de Chile, señaló tras el empate con Inter en la Copa Libertadores que dejó la cancha con la "sensación" de que "podían haber ganado" y que durante el juego el plantel se dio cuenta que el equipo de Porto Alegre podía ser superado.

"Me voy con la sensación que podíamos haber ganado. Le plantamos cara a un equipo poderoso de América, con la satisfacción de jugar un partido de igual a igual. Con la esperanza de hacer un buen partido y lograr la clasificación, no es imposible. Hicimos un partidazo y merecimos el triunfo", comentó.

Además, explicó que "nos dimos cuenta en la cancha que podíamos ganar" y por ese motivo afrontarán "sin presión" el duelo de visita, programado para el martes 11 de febrero en Beira-Río.

"La presión la tienen ellos, tienen más presupuesto que nosotros, eligen a dedo los jugadores. Nosotros que tenemos la responsabilidad de dejar todo lo que está a nuestro alcance para clasificar. No es una mochila pesada en cuanto a la presión, porque eso va a jugar contra ellos. Nosotros iremos sueltos", precisó.

Finalmente, al igual que Hernán Caputto, Larrivey también lamentó los incidentes provocados por hinchas de la U en el Nacional.

"Creo que hay unanimidad en los cánticos, pero no en la manera de expresarse. Hay lugares y formas, está mi familia, la familia de todos, y gente que no está de acuerdo con el momento. Entiendo el enojo de la gente, pero tal vez no es el lugar", concluyó.