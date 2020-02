Joaquín Larrivey: Necesitábamos ganar y jugar bien, y hoy lo hicimos

El delantero argentino de Universidad de Chile Joaquín Larrivey, figura este sábado en el duelo ante Curicó Unido tras marcar cuatro goles, se mostró feliz por la goleada ante los "torteros" y por su rendimiento personal.

Larrivey, en zona mixta del Estadio Nacional tras el partido, sostuvo que "convertimos cinco goles y pudieron ser más, creo que fuimos justos vencedores, hicimos un partidazo y merecimos la victoria".

"Necesitábamos no solo ganar, sino que también jugar bien, y hoy hicimos las dos cosas, goleamos encima. Nos vamos muy contentos, pero esta felicidad nos va a durar hoy y mañana y después tenemos que pensar en el partido del martes contra Inter (Copa Libertadores)", añadió el ariete.

Sobre su gran rendimiento personal en este compromiso, tras anotar un "póker", el atacante señaló que "jamás había marcado en mi carrera cuatro goles, es la primera vez también, así que muy contento sobretodo porque ayudó al equipo en un momento en el que lo necesitábamos. Fuimos muy contundentes y si los goles ayudan son muy bienvenidos".

Finalmente sobre los incidentes en los alrededores del campo de juego, el trasandino aseveró que "no nos desconcentramos porque sabíamos que podía pasar, por supuesto que no es lindo estar jugando y que sucedan estas cosas. Por suerte pasó al final, entre comillas y no pasó a mayores, que se pudo contrarrestar y, bueno, son cosas ajenas a nosotros y no podemos hacer mucho".

Montillo: "Sabemos la urgencia que está pasando el club"

Walter Montillo valoró su aporte y sociedad con Larrivey en este duelo: "a medida que van pasando los partidos, uno va sabiendo por donde se mueve y hoy por suerte lo pude asistir para que haga goles y eso es importante, que los delanteros hagan goles, me alegro por Ángelo también".

Para cerrar, indicó que "sabemos la urgencia que está pasando el club, pero este es un equipo nuevo, que se está conociendo luego que se fueron 12 chicos. Recién ayer llegaron los jugadores de la selección también, que son los primeros minutos que yo juego con ellos, entonces de a poco creo que el equipo se va a ir conformando y ojalá que consigamos resultados, porque esto no nos cambia nada, nosotros tenemos que seguir trabajando y ganando porque en la tabla de promedios estamos allá abajo".