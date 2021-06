Joaquín Larrivey: Ojalá llegue un entrenador que pueda aprovechar nuestro potencial

El delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey dijo cómo le gustaría que fuera el nuevo técnico del cuadro azul, en horas en las que el nombre de Pablo Marini comienza a sonar con fuerza en el CDA.

"Este equipo con la calidad de jugadores que hay, tiene un potencial muy grande y no ha demostrado lo que puede dar. Ojalá llegue un entrenador que pueda aprovechar el potencial que tiene. Estamos muy lejos de lo que este equipo puede dar", apuntó.

El ariete uruguayo, además habló de la salida de Rafael Dudamel. "Me parece que está claro que desde los números las falencias tienen que ver más con la creación que con la parte defensiva. Me parece que somos un equipo sólido. Ahí tiene que estar el trabajo del entrenador que venga, de encontrar las sociedades", indicó.

En cuanto a su futuro, Larrivey apuntó que "yo estoy súper contento acá. Mi familia está feliz acá. Me siento valorado por los hinchas, dirigentes y mis compañeros. Me siento feliz en el lugar que estoy. Me pone feliz y orgulloso que otros equipos, en esta etapa de mi carrera, se fijen en mí".

En esa línea, aseguró que "busco siempre mejorar día a día, para eso trabajo viendo mis propios partidos. Me parece que en esa línea uno va a ser cada mejor".

Finalmente, celebró el llamado de su compañero Pablo Aránguiz a la Copa América. "Se lo tiene más que merecido. Me sorprendió que Andía no esté, pero las decisiones son base a un análisis profundo del entrenador y me parece que hay que respetar esa decisión", sentenció.