Joaquín Larrivey y las expulsiones: Necesitamos aprender de nuestros errores

El goleador de Universidad de Chile, el argentino Joaquín Larrivey, hizo la previa del duelo de este domingo ante Coquimbo Unido y aseguró que el equipo debe aprender de las expulsiones que ha sufrido en los últimos partidos.

"Todas las bajas afectan. En estos momentos necesitamos de todos en todos los partidos. No estarán Camilo (Moya), Luis (Del Pino), y hay que agregarle a Jean (Beausejour), que además es muy importante en lo espiritual. Necesitamos de todos y por eso hay que aprender de los errores. Todos son jugadores importantes, siendo que a su vez tenemos jugadores para suplirlos y que buscarán aprovechar su oportunidad", comentó Larrivey en conferencia de prensa.

"Quizás fueron un poco exageradas las expulsiones mía y la de Luis, creo que la única fue la correcta fue la de Camilo, que quizás se le fue un poco la pierna. Son situaciones evitables desde todo punto de vista, y hay que corregir, sobre todo ahora cuando el equipo necesita imperiosamente", añadió.

El jugador trasandino aseguró que hay un buen ambiente en el plantel y que eso se nota en la competencia que hay por ser titular.

"Si bien me tocó jugar de titular, considero que no hay titulares y suplentes. Me parece importante que haya competencia y que no se sientan seguros los que entran, y eso hace que todos demos el 100 por ciento, lo que hace que el equipo crezca", comentó.

"Yo soy un jugador que se acopla a cualquier sistema de juego, a cualquier compañero de ataque y acá hay muchas cosas para hacer de mitad de cancha para adelante, y está en el técnico definir qué es lo mejor para nosotros, y también dependerá del rival que tengamos enfrente", añadió.

Sobre lo que viene en el duelo ante el cuadro pirata, Larrivey dijo que "vemos un rival muy peligroso, es un equipo que está en copa internacional, y hay que tenerle respeto. Está en el fondo de la tabla, pero estoy seguro que es algo momentáneo, porque seguramente el tiempo lo pondrá más arriba".

Larrivey también comentó la apertura del sector sur y en ese mismo tenor dijo, espera que no haya más violencia.

"Nos pone muy felices que se abra el sector sur, porque en la U el apoyo siempre está a pesar del resultado. Y para nosotros es fundamental ese apoyo para seguir ganando, para seguir arriba. Ya deseamos que llegue el domingo y que vaya todo el mundo a la cancha, porque lo necesitamos", expresó.

"No sé cuál será la decisión que tomarán en cuanto a lo ocurrido en los partidos de local. Sí, hacemos énfasis en el resto de la gente va a la cancha a ver el partido. Me parece bien que se expresen, y englobarlos a todos no es bueno, porque son unos pocos y está la gente que va a ver fútbol, va en familia", añadió.

El duelo entre la U y Coquimbo se jugará este domingo desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.