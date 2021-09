Johnny Herrera proyecta un futuro en la U: Aspira a dirigir y no "ser paja molida"

El ex arquero de Universidad de Chile Johnny Herrera reiteró que tiene la intención de dirigir en el futuro al cuadro estudiantil y afirmó que no le gustaría estar en un cargo donde no pueda tomar decisiones, calificándolo como "cacho deportivo" y "paja molida".

"Siempre he dicho que quiero dirigir, creo que tengo pasta para ser entrenador, por lo general cuando me preguntaron y las observaciones que hice no me equivoqué, me gustaría dirigir, por lo demás los entrenadores se destacan en saber llegar al jugador y por lo menos cuando fui futbolista me hice sentir con mis compañeros y cuando hablé me escucharon todos", dijo Al Aire Libre en Cooperativa.

"Falta perfeccionarse, tengo que hacer el curso de entrenador y para eso falta, pero quiero llegar de esa forma, no haciendo otra cosa que no me guste o adaptándome a lo que ofrezca el club, no es mi forma, entonces si voy a estar, es para aportar desde lo mío y no donde te pongan", indicó.

En ese sentido, al ser consultado si le gustaría ser asesor, dijo que un cargo de esas características "para mí es paja molida, casi que 'te vamos a poner para que no molestes' o estos cachos deportivos, como les digo".

"Prefiero aportar de verdad, alguien me decía si me gustaría ir como asesor, alguna vez me pusieron en la órbita de Universidad de Chile, pero yo no voy a ser un simple asesor, tomas decisiones o no y punto, no voy a estar a medias tintas. Si voy a estar ahí, va a ser con todo, si no pa qué", agregó.

"Esas cosas de medio pelo, con interferir poco, no soy de esos, cualquier persona que me conoce sabe que si voy a estar ahí es para todo y si no, nada", finalizó.