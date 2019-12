Jonathan Zacaría: Voy en busca de mi mejor versión

Tras dos años sin actividad por graves lesiones, el argentino Jonathan Zacaría tendrá una nueva oportunidad en Universidad de Chile luego de quedar a un paso de renovar su vínculo con los azules, el cual expiraba hoy martes.

"Me siento muy bien, hice una gran recuperación y estoy haciendo una buena pretemporada", dijo el zurdo en diálogo con La Tercera en relación a los trabajos que está realizando bajo las órdenes de Hernán Caputto.

"Me hicieron varias pruebas físicas y exámenes médicos, todo ha salido bien, en parámetros normales. Me siento igual que antes de vivir las lesiones. Voy en busca de mi mejor versión", añadió antes de agradecer lo realizado por el club.

"Soy muy agradecido de toda la gente de la U. Fueron años muy duros, pero me apoye en mi familia, en la gente que me rodea que nunca me dejó que bajara los brazos", comentó.

"Siento ganas de volver a vestir la camiseta de la U y dar el máximo adentro de la cancha", completó.