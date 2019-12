José Luis Navarrete: Estamos dispuestos a jugar donde señale la ANFP

El presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, criticó al propietario de Unión Española, Jorge Segovia, y aclaró que Universidad de Chile está dispuesta a jugar el partido para definir el "Chile 4" a Copa Libertadores, del cual los "hispanos" se ausentarán de acuerdo a lo que dieron a conocer el jueves.

"Siempre manifestamos y guardamos respetuoso silencio de las decisiones de la ANFP y siempre estuvimos dispuestos a jugar en cancha. La decisión la respetamos y no hay mejor estímulo que jugar un partido de fútbol, porque es la actividad que practicamos y estamos dispuestos a jugar donde señale la ANFP", declaró este viernes.

Consultado sobrelas declaraciones del gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, quien afirmó que la U fue beneficiado con la suspensión del torneo y además aseguró que los rojos no se presentarán a ese partido que deifnirá el cupo al torneo internacional, Navarrete lanzó críticas a Jorge Segovia, dueño de la escuadra "hispana2.

"Voy a ser claro sobre ese tema, el señor Baquedano ha hecho una verdadera procesión por los medios de comunicación utilizando diferentes plataformas, él ha denostado publicamente a la U siguiendo instrucciones del propietario del club, el señor Segovia, quien no sé qué tiene con el fútbol si está fuera del país, quiere intervenir, volver a esa etapa oscura del fútbol chileno", apuntó.

"Hay que dejar en claro que cualquier decisión que haga el gerente general de Unión Española obedece al dueño del club, el señor Segovia, y él no es el paladín de la justicia, no me hago cargo de los dichos de Baquedano, porque él está cumpliendo lo que dice el señor Segovia", subrayó.

El timonel del cuadro estudiantil dijo que la ANFP tiene reglamentos en lo respectivo a la ausencia de un equipo en algún partido que son la "pérdida de puntos y pierden 3-0, es decisión de ellos y no nos vamos a hacer cargo de ese tema".

También apuntó a que trabajan en el plantel del 2020 con un "presupuesto austero" y que hay varios jguadores que están "cercanos".

Estamos trabajando en el plantel 2020, hay diferentes jugadores que hemos testeado y están cercanos, es un trabajo que hacen los directores deportivos para tener un plantel con una disposición de trabajo para que nos vaya mejor el próximo año".

"No estamos pensando en que porque vamos a estar en la copa vamos a reforzar el plantel, tenemos un trabajo que vamos a delinar, tenemos gran parte hecha", concluyó.