Juan Pablo Gómez y el presente de Universidad de Chile: Vamos por buen camino

El futbolista Juan Pablo Gómez palpitó el duelo de su equipo, Universidad de Chile, contra Coquimbo Unido, que se jugará este miércoles a las 18:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

En diálogo con la prensa en el Aeropuerto de Santiago, antes del viaje de su elenco, Gómez señaló: "Estamos muy positivos y tenemos muchas ganas de jugar. Creemos que vamos por buen camino y vamos a intentar hacer un buen partido en Coquimbo", ante un elenco local que lo ve como "un equipo difícil, que sabe a lo que juega".

Igualmente, insistió que su escuadra va en alza: "Lo importante es que nosotros sentimos confianza de lo que estamos haciendo y hay que seguir así".

A nivel personal, dijo: "Yo me siento cómodo, lo he hecho anteriormente y me beneficia, siempre y cuando para el equipo sea importante, feliz de la vida", añadiendo que tiene una sana disputa con Yonathan Andía por la derecha: "Siempre, está bien cubierto el puesto".

Finalmente, manifestó tristeza por el inminente castigo a su público, por los incidentes que protagonizaron barristas en el clásico universitario en Concepción: "Una lástima, nosotros necesitamos de nuestra gente".