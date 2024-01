La U aclaró los casos de Luis Casanova y Rodrigo Holgado

El gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, apuntó a los casos de Luis Casanova, que aún no resuelve su renovación con Universidad de Chile, y las gestiones para sumar al delantero Rodrigo Holgado, quien sigue como opción, entre otros nombres.

"Hemos conversado durante el semestre una posible renovación -con Casanova-, todavía no puedo decir si va a seguir o no, estamos conversando, hay buena relación con él", declaró.

"Tuvo que asumir el desafío de capitán en un año difícil, pero en esa posición tenemos confianza en los proyectos de casa que son David Retamal, Yahir Salazar también, que creemos pueden aportar mucho", dijo.

"Veremos qué pasa con Luis, cómo están estos jugadores y estamos siguiendo otros jugadores, pero no puedo confirmar lo de Luis", siguió.

En lo relacionado con Rodrigo Holgado, comentó que "no sería prudente de mi parte referirme a las negociaciones de otros clubes. Lo de Holgado es verdad que es un jugador importante para nosotros, está a la vista que fue de los mejores delanteros del campeonato, si no el mejor, tiene muchas características interesantes".

"Con la secretaría técnica hemos seguido a Rodrigo y muchos otros jugadores con los que estamos conversando, hay mucho tema de prensa que llega, pero yo me vinculo en la negociación exclusivamente con el agente de los jugadores, con un club si corresponde, si tiene contrato vigente, y no podría hablar de clubes terceros, pero no me voy a meter mucho ahí, es un jugador interesante, vamos a ver si se da y si no bajo las características que dio Gustavo -Alvarez- de lo que necesita, estamos trabajando en ello para encontrar el jugador ideal para esa posición", apuntó.

"Hemos conversado con él y otros jugadores. Tenemos una lista de delanteros que cumplen con las características que nos pidió el entrenador", finalizó