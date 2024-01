La U lamentó salida de Cristóbal Campos: En un minuto hicimos una apuesta importante por él

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, se refirió a la salida de Cristóbal Campos, que rescindió su contrato con Universidad de Chile, y recordó que en algún momento el club apostó por él permitiendo la salida de Hernán Galindez, jugador mundialista.

"Hace unos días se puso fin a la relación laboral entre Cristóbal y la U y para nosotros es una pena", sostuvo el dirigente.

"Cristóbal tiene tremendas condiciones, nosotros incluso en un minuto hicimos una apuesta importante por él, dejamos partir a un arquero mundialista por Cristóbal, pero yendo a su tema, en la evaluación para la conformación del plantel 2024 Cristóbal no estaba considerado desde el punto de vista del plantel que queremos tener", expresó.

"Cristóbal quería jugar, lo que es lógico, y por tanto, viendo el deseo de jugar y la conformación del pantel en que no estuviera considerado, hizo que se vieran maneras de solucionar ese punto y llegamos a un tema de consenso que nos dejó contentos a él y a nosotros y se puso término a la relación laboral", apuntó.

También dedicó algunas palabras a la acusación por violencia de género que recae sobre el exgolero azul, explicando que "respecto a los factores extrafutbolísticos, esta supuesta denuncia que existiría y otros temas que también se han conversado creo que no soy quién para referirme a ello. Es un tema de él que me imagino que si quiere ventilar puede hacerlo, pero a mí hablar por él no me corresponde. Antes de ser jugador es una persona y merece respeto a su privacidad, no soy quién para hablarlo".